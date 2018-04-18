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’te şap aşısı çalışması

’te her sene ilkbahar ve sonbahar aşılama dönemleri olarak iki kez yapılan şap aşısı çalışmasının 30 Nisan’a kadar devam edeceği belirtildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 15:49
Bitlis’te şap aşısı çalışması

Şap aşılama kampanyası süresince aşılanacak büyükbaş hayvan sayısı 81 bin 948 adet olurken, bu sayının 65 bin 308 adedi aşılandı. Şap hastalığının bulaşıcı olduğunu ve bu hastalığı önlemenin en etkili yönteminin aşılama olduğunu vurgulayan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak, bu hastalığın hayvanlarda süt ve et verimlerini azaltarak, üretimde ekonomik kayıplara neden olduğunu ifade etti. Asak;

-"Hayvanların verimlerini düşüren hastalık, canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çok bulaşıcı viral bir hastalık olarak biliniyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı periyodik olarak uygulanmalı. Ahırlara hayvan bakıcılarından başkaları sokulmamalı ve hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmeleri sağlanmalı, bakıcılar diğer ahırlardan uzak tutulmalı, sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat edilmeli, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanlara ait eşya, malzeme ve naklinde kullanılan vasıtaların dezenfeksiyonunun yapılması lazım. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar derhal ayrı bir yere alınarak tarım il müdürlüklerine haber verilmelidir. Yetiştiricilerimize tavsiyemiz, sahip oldukları hayvanlara mutlaka şap aşısı yaptırmaları yönündedir" dedi.

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Bitlis’te şap aşısı çalışması
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