Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Ekşisu’da çalışmalar hız kesmiyor

’da çalışmalar hız kesmiyor

Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Türkiye’nin en güzel mesire alanlarından biri haline gelen mesire alanında çalışmalar devam ediyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:10
Ekşisu’da çalışmalar hız kesmiyor

Bölgede yeni yürüyüş yolları, seyir terasları, seyir köprüleri, yeni kamelyalar, çocuk oyun parkları, barbeküler ve 1000 araçlık bir otopark inşa edildi. Ayrıca bölgede eski mesire alanıyla, yeni yapılan piknik alanı arasında bulunan kanalın ıslah çalışmaları da devam ediyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı mesire alanında gerekli çalışmaları gerçekleştirerek yeni bir mesire alanı ortaya çıkarıyoruz. 180 bin m2 alanın tamamına otomatik sulama sistemi kuruldu. Ayrıca bölgede yeni yürüyüş yolları, spor alanları, kent mobilyaları montajı, 1.000 araçlık bir otopark gibi hizmetler tamamlandı. Bölge bu çalışma ile çok prestijli bir hale geldi. Şimdide mesire alanı içersinde bulunan dereyi ıslah ediyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede tamamlanacak. Ayrıca Ekşisu bölgesine son üç yılda yapılan yatırımların mali değeri ise 5,5 milyon TL'yi buldu." Dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekşisu’da çalışmalar hız kesmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN