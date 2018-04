Hopalı kadınların ürettiği çantalar yurt dışına satılıyor

Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yaklaşık 2 yıl önce sosyoekonomik düzeyi düşük ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla deri dikimi kursu açıldı.

Son senesinde İŞKUR'un da desteklediği ve kursiyerlere 2,5 ay günlük 25 lira ödendiği kursa, bugüne kadar 184 kadın katıldı.

Malzemeleri de İŞKUR tarafından temin edilen ve hafta içi her gün verilen kursa katılan kadınlar, ürettikleri çanta, cüzdan gibi deri ürünlerini gelen talepler doğrultusunda hem il ve ilçelerinde hem de sosyal medya üzerinden yurt dışına satma şansı yakalıyor.

Kursiyerler bugüne kadar sosyal medya hesapları üzerinden aralarında Almanya, Avustralya ve Ukrayna'nın bulunduğu çeşitli ülkelere yaklaşık 100 ürün satışı gerçekleştirdi. Meslek öğrenen ve üretmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, satışlardan 100 lira ve üzeri gelir elde ediyor.

Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 senedir deri çanta yapımı kursu açtıklarını söyledi.

Sosyoekonomik düzeyi düşük ev hanımlarına el sanatları alanında beceri kazandırıp aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalıştıklarını, bunu da büyük oranda başardıklarını ifade eden Yüce, "Kursiyerlerimiz aynı zamanda sosyal medya hesaplarını kullanarak kendi yaptıkları bu ürünleri iç piyasada, ilçemizde, hatta yurt dışında satma imkanına kavuştu. Özellikle Almanya'dan, Kazakistan'dan ve Avusturalya'dan aldıkları siparişleri heyecan ve şevkle üreterek isteklilere ulaştırdılar." dedi.

Yüce, kursun ilçede büyük rağbet gördüğüne işaret ederek, ürünlerin yurt dışında da ilgi görmesi, kursiyerlerin Hopa'da, evlerinde kendi imkanlarıyla yaptıkları çanta cüzdan gibi deri ürünleri Avusturalya'ya, Almanya'ya ya da belli ülkelere posta, kargo yoluyla göndermelerinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kurs eğitmeni Elif Mertkaya, kurs hakkında bilgi vererek, "İlk aşama olarak deri modeli belirliyoruz. Belirlediğimiz modele önce kalıp çıkarıyoruz, ardından seçtiğimiz modele uygun desenler seçiyoruz. Desenleri modele geçirdikten sonra boyama ve dikim aşamasına geçiyoruz." diye konuştu.

Bu dönem kursu İŞKUR'un desteklediğini belirten Mertkaya, şunları kaydetti:

"Deri çantalara hem yurt içi hem yurt dışından yoğun talep var. En son Almanya ve Avustralya'ya satış yaptık. Tacikistan'a da satış yaptık. Çok güzel satışlarımız var. Tanıtımı iyi yapıldığı müddetçe her modeli güzel tanıtırsanız, çok güzel talepler alıyoruz. Aynı zamanda deri çanta uzun ömürlü, her tarza uygun tasarladığınız müddetçe her kesimden talep gören bir alan."

KURSİYERLER MEMNUN

Ev hanımı Semra Dedecan, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kursa katıldığını ifade ederek, 4,5 ayda 4-5 çanta yaptığını, bunları açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satarak, aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını anlattı.

Bahar Acıbadem ise kursa hem meslek öğrenmek hem de İŞKUR desteğinden yararlanmak için katıldığını kaydederek, "Deri çanta yapmak çok da zor bir şey değil, bir ayda da öğreniyorsun, on günde de öğreniyorsun, kendi elinde. Hocanın yardımıyla başarabiliyorsunuz, bir ay içinde tamamen öğrenebiliyorsunuz. Kalıbını çıkarmayı öğrendikten sonra hiçbir zor aşaması yok."

İki torun sahibi Naide Apaydın, ev hanımı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2 çanta kemer yapıp Avustralya ve Almanya'ya satış yaptık. Ayriyeten yazın turistler gelince de satıyoruz, bol satışımız oluyor. Bu işi çok seviyorum. Çantaların satışından kazandığım parayla torunlarıma bir şeyler almak istiyorum. Okul masrafı olsun, çocuklarımın evdeki ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Deri çantadan kazandığım parayla eşe dosta hediyeler alıyorum ve çok mutluyum. Bu işi bize öğreten öğretmenimize çok teşekkür ediyorum."

Ev hanımı Ufuk Sevimli ise el emeği ve yapılan işi sevmenin önemine dikkati çekerek, "Severek yapmak bambaşka bir şey. Ortaya böyle güzel şeylerin çıkması çok hoş, bir de el emeği olması çok farklı bir şey. Burada ürettiğimiz çantaları yabancı ülkelere de satıyoruz. Taleplerimize bazen yetişemiyoruz, yurt dışından da talep alıyoruz. Talep üzerinden Almanya, Kazakistan Avusturya' satışlarımızı yapıyoruz." dedi.