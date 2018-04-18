Jandarma tüm şehitler için mevlit okuttu

Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükağa Hafızlık Medresesinde 9 Nisan 2012 tarihinde Merkez Çiğdemlik Köyü Zana Köprüsü'nde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Osman Cantürk Göl, Jandarma Er Murat Erdem ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Okutulan Mevlid-i Şerife Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Osman Cantürk Göl ile Şehit Jandarma Er Murat Erdem'in ve diğer şehitlerin aileleri, Belediye Başkanının eşi Hilal Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörünün eşi Prof. Dr. Keziban Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve eşi Gülden Akşit, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem ve il protokolünün yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, eşleri ve vatandaşlar katıldı.

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