Kastamonu turizmde atağa kalkıyor

Turizm haftası kutlamaları Kastamonu'da başladı. Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kortej yürüyüşü ile devam etti. Cevizli Park'ta başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanında son buldu Burada düzenlenen törende de şiirler okundu, dereceye giren öğrencilere hediye verilirken halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, eskiden turizm denilince akla deniz, kum, güneş geldiğini ama bu düşüncenin yerini kültür, inanç, sağlık, kongre gibi pek çok turizm çeşidine bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin turizm adına son 20 yıl içinde çok büyük bir gelişme kaydettiğini belirten Vali Karadeniz, "Türkiye gelen turist sayısı, Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık yarısıdır. Bizim turizmdeki sıkıntımız gelen turistin harcamasını ve geceleme sayısını arttırmaktır. Bunda önce çıkan turizm türleridir. Sağlık turizmi için gelen turist 40 ya da 50 bin dolar bırakıyor, deniz için gelen 750-800 dolar oluyor.

Çalışmalar yaparken toplam geliri arttırmak da önemli. Ülkemizdeki gelişmelerde Kastamonu'da geri durmuyor. Biz kapımızı kapasak dahi, kapımızı zorlayıp açacaklardır. Turizmi sürdürebilir hale getirmeliyiz. Öne çıkan ise müşteri memnuniyetidir. Eğer gelen turisti memnun gönderirseniz en az 5 aileyi Kastamonu'ya gelecektir. Olumsuz olaylardan ders çıkarıp tedbir almalıyız" dedi.

Kastamonu'nun tanıtılması için Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan Kastamonu'ya 2 milyon liralık bir kaynağın aktarıldığını açıklayan Vali Karadeniz, "Bu paranın nasıl kullanılacağı noktasında Başbakanlık Tanıtma Fonuyla görüşüyoruz. Onların tanıtımıyla bizlerin talepleri arasında küçük nüanslar var. İnşallah bunları giderdikten sonra Mayıs ayının ortalarında tanıtım atacağı başlatacağız" diye konuştu.



"YAKALADIĞIMIZ İVMEYE VATANDAŞLARIMIZIN VE ESNAFLARIMIZIN KATKI VERMESİ GEREKİYOR"

Kastamonu'nun Dünyanın en güzel turizm bölgesinde yer aldığını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak hafife alınacak bir şey değil. Kastamonu'nun tüm yapısıyla bir ivme yakaladık. Biz her şeyi Kastamonu olarak yapıyoruz. Her şeyi bir anda olması için beklemeyin. Zamanla doğru olanı yapmak en büyük hedefimizdir.

Turizmi de doğru yapmak lazım. Zamanında ve yerinde yapmak gerekiyor. Kastamonu ve çevresi bir doğa harikası. Yapılan en ufak yanlış hareket bu doğayı bozuyor. Bizimde doğru çalışmalar yaparak ilerlemenin doğru olacağı kanaatindeyim. Yakaladığımız bu ivmenin içinde vatandaşlarımızın da, esnaflarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Parayı her zaman kazanabiliriz. Fakat ilkeli, sürdürülebilir turizmi yakalamamız şart.

İlkeli turizm, ilkeli esnaflık yaptığımız sürece, biz bu yolda emin adımlarla ilerleriz. Bu yolda yapılan her çalışmanın doğru olması lazım. Bizimde doğruyu yaptığımıza inanıyorum. Belediye olarak bugün 5 yıldızlı otel de yapıyoruz, butik otel de yapıyoruz. Butik otelciliğe teşvik ediyoruz. Konaklarımızı restore ediyoruz. Sadece bizim yapmamızla da olmaz. Buraya illaki yatırımcının da katılması önemli. Bu noktada tam anlamıyla ivmenin yakalandığını söyleyemeyiz. Her yeri belediyenin alması da söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

