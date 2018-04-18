Örnek esnaflara sertifikaları verildi

İşletmelerin, mevzuatta belirtilen koşullara uygun gıda üretimi, hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti, mekan kalitesi ile tüketici hakları başlıkları altında değerlendirilmeye tabi tutulduğu projede ilk Örnek Esnaf sertifikaları hazır gıda sektöründe faaliyet gösteren Baycanbaba ve Divan Sofrası adlı işletmelere verildi.

Proje kapsamında sertifikalandırılan işletmeleri ziyaret ederek Örnek Esnaf Belgeleri'ni işletme sahiplerine veren Vali Pehlivan, "Projedeki maksadımız özellikle gıda sektöründe hizmet gösteren esnaflarımıza rehberlik etmek ve yol göstererek hizmet standartlarını ve kalitesini yükseltmektir." dedi.

Proje ile gıda güvenliğini, hijyenik şartları, tertip ve düzeni sağlayan mekanların sayısının artırılıp hizmet kalitesinin yükseltilmesini de hedeflediklerini kaydeden Vali Pehlivan, "Şehrimizde hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir çok esnafımız var. Biliyoruz ki; onlarda kendilerini yenileme gayreti içerisindeler. Gerek az sonra sertifikasını vereceğimiz gıda sektöründe gerekse diğer alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimiz şehrimizdeki değişim ve dönüşümün farkındadır diye düşünüyoruz. Bahse konu gelişim ve dönüşüm sürecine esnafımızın da yerini alarak katkı yapması en büyük arzularımızdan birisidir. Zaten gelişme dediğimiz süreç herkesin katkısıyla başarıya ulaşabilecektir. Bu maksatla esnaflarımıza yazdığımız mektupta "Şehrime Değer Katmak İçin Bende Varım" deyin çağrısında bulunmuştuk. Herkes karınca kararınca kendi alanında katkı yaparsa biliyoruz ki hedeflere daha kolay ulaşılacaktır." diye konuştu.

Vali Pehlivan, proje ile bir diğer amaçlarının da müşterilerin aldığı hizmetten duydukları memnuniyeti arttırmak olduğunu belirtti. Projenin bu yönüyle de teşvik edici olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Bu projeyi, Valiliğimizin himayesinde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz bünyesinde bütün kurumların işbirliğiyle uygulayarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefledik. Paydaşlar arasında Belediyemiz, Üniversitemiz, İl Özel İdaremiz, İl Müdürlüklerimiz, Esnaf ve Ticaret Odaları ve ilgili diğer meslek kuruluşları bulunuyor. İlk somut adımımızı işletmelerimize vereceğimiz sertifikalar ile şimdi atıyoruz. Arzumuz bunun dalga dalga yayılmasıdır. Şehrimizde 11 bin üniversite öğrencisi var ve bu rakam giderek artıyor. Yapılaşma, alt ve üst yapı yenileme çalışmaları hızla tamamlanıyor, ulaşım imkanlarımız giderek daha konforlu hale geliyor. Bu bağlamda bir diğer arzumuz da turizm hareketliliğini artırmak. Özellikle yaz döneminde nüfusumuz katlanıyor. Gelecekte ilimizdeki hareketliliğin daha da artacağını inanıyoruz. Kamu yatırımlarının yanı sıra inşallah esnaflarımızın da gayretleriyle daha iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Belgenizin hem siz değerli esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Proje hakkında bilgiler veren İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ise Vali Ali Hamza Pehlivan'ın himayesinde ilimizde hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla başlatılan "Örnek Esnaf Mutlu Müşteri" yeterlilik belgesinin ilkinin bugün itibariyle verildiğini söyledi. Proje kapsamında "Şehrime Değer Katmak İçin Bende Varım" sloganıyla 102 işletmeye Vali Pehlivan tarafından kaleme alınan davet mektubu gönderildiğini anımsatan Karabulut, "Sağ olsun işletmelerimiz buna ilgi gösterdi denetim için bize müracaatta bulundular. Bizlerde içerisinde Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün bulunduğu yürütme kurulu olarak bu işletmelerimizin denetimini gerçekleştirip eksiklerini tespit ettik. Tespit ettiğimiz aksaklıkların iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduk. Çalışmalarımız sonucunda yeterli gördüğümüz işletmelere kurulumuz kararıyla belge verildi." şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan daha sonra, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileriyle işletmeleri ziyaret ederek "Örnek Esnaf Mutlu Müşteri" sertifikalarını işletme sahipleri Recep Arıcıoğlu ile Murat Ünal'a takdim etti.

Bayburt Valiliği himayesinde hayata geçirilen projede İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de ortak konumunda bulunuyor.