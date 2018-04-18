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Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:57
Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şaban Onur Akıncı idaresindeki 78 SE 334 plakalı otomobil, - karayolu Kıyık köyü mevkisinde, Taboğlu'nun (48) kullandığı 37 BJ 422 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

da otomobilde bulunan (22) olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ali Kadirhan Çakır, Resul Can Çamlı ve Mertcan Orhan, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Akıncı, Çamlı ve Orhan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Kısa'nın Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 3. sınıf öğrencisi olduğu, korolarda ve çeşitli etkinliklerde klarnet çaldığı öğrenildi.

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Otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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