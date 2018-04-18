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Safran Rolyef sergisi açıldı

Turizm Haftası nedeniyle Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür () Kursları arasında yer alan Kağıt-Rölyef, Takı ve Örgü kurslarında üretilen eserler sanat severlerin beğenisine sunuldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:14
Safran Rolyef sergisi açıldı

Tarihi Çarşıda bulunan Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde yapılan sergi açılışını Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve İl Kültür Müdürü gerçekleştirdi.

Kursiyerlerin ve Eğitmenlerin ortaklaşa hazırladıkları sergide, 3 boyutlu Kağıt- Rölyeften yapılan manzara resimlerine, dini motiflerden tarihi figürlere örgüden el yapımı oyuncaklara, takılara kadar çok sayıda el yapımı eser yer aldı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladıkları eserlerin, sergilendiği açılışı yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ürkmezer, " 197 farklı alanda kursla 4 bin kursiyere eğitim vermekte. Kursiyerlerimiz hobi olarak başladıkları kurslarda, yaptıkları ürünleri kazanca çevirebilmekte. Bugün açılışını yaptığımız sergide görülmeye değer eserler yer alıyor. Bu vesileyle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergiye ayrıca SAKEM 'in 25 Haziranda yapılacak geleneksel yılsonu sergisine hepinizi şimdiden davet ediyorum''dedi.

Ürkmezer, Emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Serginin 24 Nisan'a kadar açık kalacağı bildirildi.

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Safran Rolyef sergisi açıldı
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