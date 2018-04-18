Safran Rolyef sergisi açıldı

Tarihi Çarşıda bulunan Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde yapılan sergi açılışını Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin gerçekleştirdi.

Kursiyerlerin ve Eğitmenlerin ortaklaşa hazırladıkları sergide, 3 boyutlu Kağıt- Rölyeften yapılan manzara resimlerine, dini motiflerden tarihi figürlere örgüden el yapımı oyuncaklara, takılara kadar çok sayıda el yapımı eser yer aldı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladıkları eserlerin, sergilendiği açılışı yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ürkmezer, "SAKEM 197 farklı alanda kursla 4 bin kursiyere eğitim vermekte. Kursiyerlerimiz hobi olarak başladıkları kurslarda, yaptıkları ürünleri kazanca çevirebilmekte. Bugün açılışını yaptığımız sergide görülmeye değer eserler yer alıyor. Bu vesileyle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergiye ayrıca SAKEM 'in 25 Haziranda yapılacak geleneksel yılsonu sergisine hepinizi şimdiden davet ediyorum''dedi.

Ürkmezer, Emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Serginin 24 Nisan'a kadar açık kalacağı bildirildi.

