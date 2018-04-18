Sinop’ta Turizm Haftası

Sinop Valiliği önünde gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şengül Kanal, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Program, Sinop Valiliği önünde kurulan sergiyi ziyaretle sona erdi.

