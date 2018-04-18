Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Vartolu hayırseverden öğrencilere kitap desteği

Vartolu hayırseverden öğrencilere desteği

'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayırsever bir vatandaş, öğrencilere on bin adet yardımında bulundu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:58
Vartolu hayırseverden öğrencilere kitap desteği

Bursa'da ikamet eden ve bir dershanenin sahibi olan adlı Vartolu , Varto Kaymakamlığı aracılığıyla öğrencilere on bin civarında üniversite sınavına hazırlık kitabı gönderdi. Varto İlçe Müdürlüğü deposunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte ları inceleyen Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, hayırsever Vartolu iş adamının gönderdiği kitapları ilçede bulunan ve çeşitli okullarda okuyan öğrencilere dağıtılması konusunda talimat vererek, hayırsever iş adamına teşekkür etti. Kaymakam Çetin, "Gıyasettin Bingöl buralıdır. İlçemize büyük bir desteği vardır. Okullarımıza büyük derecede kitap yardımında buluntur. İlçemize yaklaşık on bin kitap bağışladı. İş adamımız, inşallah üniversite binasını da yapacak. Varto kayyumu ve Varto Kaymakamı olarak hayırsever iş adamlarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaş ve devlet işbirliği içerisinde bu tür yardımları destekliyoruz. Bağışta bulunan bu hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vartolu hayırseverden öğrencilere kitap desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN