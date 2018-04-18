YTÜ öğrencileri Ahlat’ta anaokulunun iç dizaynını yapıyor

İlçeye gelen YTÜ öğrencilerinden Mehtap Şahin, proje kapsamında önceden görüştükleri sponsorların desteğiyle okulun iç dizaynı ve malzeme ihtiyacını karşıladıklarını ifade ederek, "Geleceğe Umutla Bakıyoruz projesi kapsamında buradayız. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan 25 kişilik öğrenci ekibiyiz. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukları mutlu etmek amacıyla Ahlat'a geldik. Burada bir hafta boyunca çalışmalarımız devam edecek. Hem çocukların yeni yapılan bu anaokulunun iç dizaynını, mobilyalarını, sandalyelerini, oyuncaklarını düzenleyeceğiz, hem de ilkokuldaki çocuklara kırtasiye ve giyim yardımı yapacağız. Şu anda anaokulumuzun iç dizaynını, duvar süslemelerini yapıyoruz. Daha sonra masa ve sandalye kurulumlarını yapacağız. Amacımız çocuklara güzel bir anasınıfı bırakmaktır. 25 kişilik ekibimiz buraya gelene kadar bu konuda sponsor bulmuştu. Sponsorlar vasıtasıyla buradaki ürünleri temin ettik" dedi.

YTÜ öğrencilerinden Ertuğrul Erkoç ise, burada 3-4 günlük bir çalışma sonucunda güzel bir anaokulu oluşturacaklarını belirterek, "Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyorum. Ahlatlıyım. 25 kişilik bir ekip olarak İstanbul YTÜ'den geliyoruz. Ortak bir amaç için bir araya geldik. Geleceğe Umutla Bakıyoruz projesi adı altında Ovakışla beldemizde yapılan bir anaokulunda çeşitli düzenlemeler yapmaya geldik. Bu amaçla 4-5 aylık bir süreçte sponsorlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sayede masa, sandalye, giyim ve oyuncak gibi çocukların ihtiyacı olabilecek birçok malzeme temin ettik. Burada 3-4 günlük bir çalışma sonucunda güzel bir anaokulu hazırlayarak, çocuklarımızın daha iyi şartlarda ve daha güzel ortamlarda eğitim alabilmeleri için güzel sınıflar yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

YTÜ öğrencilerinden Onur Erturan ise, YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünde okuduğunu belirterek, "Bir kaç arkadaşımızın öncülüğünde Ahlat'ta bulunan bu okula sosyal sorumluluk projemiz kapsamında yardım amaçlı geldik. Burada yapılan anaokulunun iç kısmında duvarları çeşitli görsellerle boyadık ve sponsorlarımız sayesinde çeşitli malzemeler getirdik" şeklinde konuştu.