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Aydıntepe'de kitap okuma etkinliği

'un Aydıntepe ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:05
Bayburt Aydıntepe'de kitap okuma etkinliği

'un Aydıntepe ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını daha da geliştirmek amacıyla Aydıntepe Anadolu Lisesinde "kitap okuma halkası" adı altında faaliyet düzenlediklerini söyledi. Aktaş, 9 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencileri, tarihi önemi olan yerlere gerçekleştirilecek gezi ile ödüllendireceklerini kaydetti.

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Bayburt Aydıntepe'de kitap okuma etkinliği
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