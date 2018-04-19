Kampüs liglerinde final heyecanı

Futbolda Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu üçlü finalde kıyasıya mücadele ediyor. Basketbolda ise Tıp Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yarı finalde karşılaşacak. Spor hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı yaptığı açıklamada, final müsabakalarının büyük bir çekişmeye sahne olduğunu belirterek, "Kampüs Ligleri üniversitemize ve spor alanlarımıza yeni bir yüz kazandırdı, vizyonumuzu genişlettik. Önümüzdeki yıllarda üniversitemizin spora ve sporcuya katkısı daha da artacak. Finallere tüm halkımız davetlidir. İnternet sitemizde tüm organizasyonlar güncel ve aktif. Masa tenisi turnuvasını tamamladık. Önümüzdeki hafta tenis müsabakalarına da başlıyoruz. Orada da kıyasıya mücadeleler olacağına eminim" diye konuştu.

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