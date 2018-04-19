Ordu'da çilek hasadına başlandı

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bahçelerde toplanmaya başlanan çilekler üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Çilek üreticisi Selçuk Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın fındıkta olduğu gibi imece usulüyle yapıldığını söyledi.

Bu yıl çilek veriminin iyi olduğunu anlatan Şahin, kasım ayına kadar bölgede hasadın devam edeceğini aktardı.

Kayabaşı Mahallesi'nde 70 dekar alanda çilek ürettiklerini dile getiren Şahin, "5 yıl önce çilek üretimine başlamıştık. Bugün gelinen süreçte çilek üretiminden oldukça memnunuz. Bu sezon hedefimiz yaklaşık 200 ton çilek. İnşallah sezon sonu itibarıyla bu hedefimize ulaşacağız." dedi.

Şahin, pazar sıkıntılarının bulunmadığı da kaydederek, "Bu sezon ayrıca ihracat deneyeceğiz. Ayrıca Ordu dışında sattığımız noktaları geliştirmek istiyoruz. Ordu çilek üretiminde çok iddialı bir il konumuna geldi. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirerek çileklerimizi Ordu dışından birçok yere satmak istiyoruz. Bunun içinde gerekli altyapıya sahibiz." diye konuştu.

Çilek üreticilerinden Burak Kılıç da ilk hasattan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.