YYÜ'de "Türk Dili Üzerine" konulu konferans

YYÜ'de, "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen programlar devam ediyor. YYÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Nihat Bayşu Konferans Salonunda "Türk Dili Üzerine" adlı konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van'ın kurtarılışı nedeniyle yapılan 100. yıl etkinliklerinin önemine değinerek, öğrencilere bu tarz etkinliklere mutlaka katılmaları gerektiğini söyledi. Battal, yapılan tüm etkinliklerde hem akademisyenlere hem de öğrencilere tam destek verdiklerini ifade ederek, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan başta olmak üzere geleneksel hale getirilen ve alanında uzmanlaşmış kişileri akademisyen ve öğrencilerle buluşturan 'Edebiyat Fakültesi Konferansları' dizisinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Konferansı veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Hayati Develi ise; kültür ve dil arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, dili olmayan bir insanın varlığının mümkün olmadığını ifade etti. Dilin temel işlevlerini anlatan Develi, dilin iletişim ve taşıma özelliklerine değindi. Develi, dilin mesaj iletmede ve iletişim kurmada bütün iletişim sistemleri arasında en öncelikli araç olduğunu ve kültürün en önemli taşıyıcısı konumunda olduğunun altını çizerek, "Tarihsel süreç içerisinde pek çok toplum dillerini sadeleştirme veya özleştirme yoluna gitmiştir. Ancak ülkemizde yapılan sadeleştirme çalışmaları toplumun geçmişle bağının büyük oranda kopmasına, geçmişte ortaya konan edebi ürünlerin anlaşılmamasına sebebiyet vermiştir. Günümüzde bir İngiliz Shakespeare'i, bir Rus Puşkin'i, bir İtalyan Dante'yi okuyup rahatlıkla anlayabiliyorken, biz de bir Fuzuli'yi, bir Baki'yi, bir Mehmet Akif'i ve hatta 50-60 yıl önce yazılan eserleri anlamak için sözlüklere ihtiyaç duyulur. Ayrıca sadeleştirme faaliyetleri bugünle geçmiş arasındaki bağa zarar vermekle kalmayarak, dilin kelime dağarcığını ve ifade zenginliğini de olumsuz etkilemiştir" dedi.

Konferansın ardından Develi'ye üniversitede dokunan Siirt kilimi takdim edildi.