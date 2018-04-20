Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > 23 Nisan’da başkan azra terzi oldu

23 Nisan’da başkan azra terzi oldu

TBMM’nin açılmasının 98’inci yılı ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları kapsamında Belediye Başkanlık koltuğuna Işık İlköğretim Okulu öğrencisi Azra Terzi oturdu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:01
23 Nisan’da başkan azra terzi oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" bu yıl 98'inci kez kutlanacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çocuklar için etkinlikler düzenlenirken Belediye Başkanı Dursun Ay da günün anlam ve önemi kapsamında koltuğunu Işık İlköğretim Okulu öğrencisi Azra Terzi'ye bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Azra Terzi de kurmaylarını makamına toplayarak yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Dursun Ay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tek olması dolayısıyla her milletten ayrı bir önem ve kıymet görmektedir. Çocuklarımızı, geleceklerini şekillendirmeleri açısından makamımıza davet ediyoruz ve bu görevi yakından hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Kızımız bu koltuğa çok yakıştı. Başarılı bir eğitim ve meslek hayatı olmasını diliyor, onun şahsında tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan’da başkan azra terzi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN