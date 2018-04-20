23 Nisan’da başkan azra terzi oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" bu yıl 98'inci kez kutlanacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çocuklar için etkinlikler düzenlenirken Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da günün anlam ve önemi kapsamında koltuğunu Işık İlköğretim Okulu öğrencisi Azra Terzi'ye bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Azra Terzi de kurmaylarını makamına toplayarak yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Dursun Ay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tek olması dolayısıyla her milletten ayrı bir önem ve kıymet görmektedir. Çocuklarımızı, geleceklerini şekillendirmeleri açısından makamımıza davet ediyoruz ve bu görevi yakından hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Kızımız bu koltuğa çok yakıştı. Başarılı bir eğitim ve meslek hayatı olmasını diliyor, onun şahsında tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.