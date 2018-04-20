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TEM otoyolunda kaza: 1 ölü

TEM otoyolu mevkiinde hafif ticari araç kamyona çarptı. Ağır yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:23
Düzce TEM otoyolunda kaza: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan Metin Özkaya idaresindeki 34 FT 2685 plakalı hafif ticari araç mevkiinde sürücüsünün yol yapım çalışmalarını fark etmemesi sonucu önünde gitmekte olan Şaban Eren idaresindeki 67 ZT 260 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför mahallinde sıkışan sürücüsü Metin Özkaya ağır yaralandı. Vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Metin Özkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce TEM otoyolunda kaza: 1 ölü
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