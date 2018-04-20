Düzce TEM otoyolunda kaza: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan Metin Özkaya idaresindeki 34 FT 2685 plakalı hafif ticari araç Düzce mevkiinde sürücüsünün yol yapım çalışmalarını fark etmemesi sonucu önünde gitmekte olan Şaban Eren idaresindeki 67 ZT 260 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför mahallinde sıkışan sürücüsü Metin Özkaya ağır yaralandı. Vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Metin Özkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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