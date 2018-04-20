Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Solhan’daki kayalıklar için önlem alınacak

Solhan’daki kayalıklar için önlem alınacak

’ün Solhan ilçesinde bulunan Badem kayalıklarının riskli olduğu gerekçesiyle önlem alınacağı bildirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:19
Solhan’daki kayalıklar için önlem alınacak

İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş'un talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Emin Boğatekin ve beraberindeki ekip Halimepınar Mahallesi arkasında bulunan Badem kayalıkları ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kayalıkların dağın yamacında bulunan evler için risk taşıdığı belirlendi.

AFAD Müdürü Boğatekin, " Solhan Kaymakamının talebi üzerine ilçemizde bir takım incelemelerde bulunduk. Mahalle arkasında bulunan kayalıklar fiilen tehdit değil ancak tepenin üstünde bulunan kayakların düşme durumu var ve evleri tehdit ediyor. Bizde ekibimizle birlikte ön inceleme yaptık. Bu sorunun çözümü için ne yapabiliriz diye çalışmalarımıza başladık. AFAD başkanlığımıza kayalıklar için önlem alınması gerektiğini bildireceğiz. Onlarda bir teknik ekip gönderecek ve ne gibi bir önlem alınması gerektiğine karar verecekler"diyerek bilgi verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Solhan’daki kayalıklar için önlem alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN