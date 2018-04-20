Solhan’daki kayalıklar için önlem alınacak

İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş'un talebi üzerine Bingöl İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Emin Boğatekin ve beraberindeki ekip Halimepınar Mahallesi arkasında bulunan Badem kayalıkları ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kayalıkların dağın yamacında bulunan evler için risk taşıdığı belirlendi.

AFAD Müdürü Boğatekin, " Solhan Kaymakamının talebi üzerine ilçemizde bir takım incelemelerde bulunduk. Mahalle arkasında bulunan kayalıklar fiilen tehdit değil ancak tepenin üstünde bulunan kayakların düşme durumu var ve evleri tehdit ediyor. Bizde ekibimizle birlikte ön inceleme yaptık. Bu sorunun çözümü için ne yapabiliriz diye çalışmalarımıza başladık. AFAD başkanlığımıza kayalıklar için önlem alınması gerektiğini bildireceğiz. Onlarda bir teknik ekip gönderecek ve ne gibi bir önlem alınması gerektiğine karar verecekler"diyerek bilgi verdi.