Sungurlu'da hayır çarşısı açıldı

Bahçelievler Mahallesi Talebe Yurdu binasında düzenlenen açılış törenine Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları, iş adamları, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.

Kermes açılışında bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kermesin hayırlara vesile olmasını dileyerek öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla kermesin açılışı gerçekleştirildi. Gıda, giyecek ve el işi ürünlerinden oluşan kermese ilk günden yoğun ilgi vardı.