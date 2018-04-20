Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi

Aynı anda 650 metreden birçok paraşüte kalkış imkanı sağlayan ve iniş yapılan zemini doğal çimle kaplı Altınsaç ve İn koyları, yemyeşil ormanları, St. Thomas Manastırı ve Van Gölü'nün mavisi eşliğinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen adrenalin tutkunu sporcuları ağırlıyor.

Gevaş Belediyesinin ev sahipliğinde Türk Hava Kurumu Van Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye gelen 20 paraşütçü, bir süre Van Gölü semalarında uçtuktan sonra kıyıya indi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yamaç paraşütünün Van Gölü kenarındaki doğasıyla muhteşem yerde yapılabileceğini göstermek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Özellikle Ege Bölgesi'ndeki Fethiye ve Ölüdeniz'in yamaç paraşütüyle gündeme gelen önemli yerler olduğunu belirten Hakan, "20 sporcumuzla bu etkinliği gerçekleştirdik. Van Gölü koyları, ülkemizin en güzel yerleri arasında. Burası aynı zamanda tarihi ve kültürel bir mekandır." dedi.

"VAN GÖLÜ KOYLARIYLA FETHİYE'YE RAKİBİZ"

Hakan, yamaç paraşütünün kentte yaygınlaşması için farklı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu güzelliği görmek ve hissetmek için yurdun her tarafından sporu ve doğayı seven insanları Van'a davet ediyoruz. Sadece doğayı değil tarihi hissetme adına da Van Gölü kenarındaki bu muhteşem yerin ülkemizin diğer yerlerinden eksiği yok. Denizle doğayı buluşturan ve tarihi de bunun içine katan Van Gölü koylarıyla, Fethiye'ye rakibiz. Dünyada bu rakımda bir güzellik az bulunur."

Yamaç paraşütü eğitmeni Hamdi Şiray da bölgedeki bir çok dağın yamaç paraşütü yapmaya uygun olduğunu, bu noktaların kum serilerek elverişli hal getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yamaç paraşütünün turizme önemli katkı sağladığını kaydeden Şiray, "Ülkemizde yamaç paraşütü giderek yayılıyor. Biz de 15 gün boyunca Van'ın farklı noktalarında uçuşlar gerçekleştireceğiz. Fethiye'de yapılan tandem (ikili) uçuşları bu ilimizde de rahatlıkla yapılabilir. Van'da yamaç paraşütü için çok güzel tepeler var. Ulaşım ve bir takım çalışmalarla burası turizme hizmet edebilir." diye konuştu.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez de yamaç paraşütüyle kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin daha iyi tanıtıldığı ve turizme katkı sunulduğunu dile getirdi.