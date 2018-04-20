Yardım tırları Doğu Guta için yola çıktı

Atatürk Üniversitesi Rektörlük binası önünde gerçekleşen törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üst yönetimi, Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı A. Mustafa Güvenli, İHH İnsanı Yardım Vakfı Erzurum Şube Başkanı Cumhur Hakkı Çankaya ile dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"ÜMMETE VE İNSANLIĞA KOLLARINI AÇAN BİR TAVIR SERGİLİYORUZ"

Suriye'nin Doğu Guta Bölgesi'ndeki halkın mahrumiyet içerisinde ve çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirdiklerini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Ümmetin kanayan yaralarından biri olan komşumuz ve kardeşimiz Suriye halkı için, özellikle Doğu Guta'dan tehcir edilen ve mülteci kamplarına yerleştirilen kardeşlerimiz için İHH ile birlikte yardım kampanyası düzenledik. Bu yardıma öncülük ettikleri için İHH İnsanı Yardım Vakfı Erzurum yönetimine teşekkür ediyoruz. Üniversitenin sadece bir eğitim kurumu olmadığını gösteren ve ümmete, insanlığa kollarını açan bir tavır sergilediğimizi belirtmek istiyorum. Allah yapılan yardımları makbul ve kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı ayrıca, programa katılan Kocatepe İlköğretim Okulu öğrencilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye verdi.

Son dönemde savaşın en büyük dramının Doğu Guta'da yaşandığına dikkati çeken İHH İnsanı Yardım Vakfı Erzurum Şube Başkanı Cumhur Hakkı Çankaya: "Sekiz yıldır süren Suriye'deki iç savaşın başından itibaren sivilleri hedef alan rejim son 2-3 aydır Doğu Guta'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Şimdiye kadar ülkenin kuzeyindeki bölgelere giriş yapan Doğu Gutalıların sayısı 65 bini aştı. Tehcir edilenlerin 2/3 si çocuklar ve kadınlardan oluşmaktadır. Sekiz yıldır Suriye halkına sahip çıkan necip milletimiz yine; 'Gün bugündür: Gün ya ölüm ya tehcir kıskacında sıkışmış Doğu Gutalı kardeşlerimize sahip çıkma günüdür.' diyerek mazlum ve mağdur Suriye halkına sahip çıkmıştır." dedi.

5 TIR SURİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum İHH öncülüğünde Doğu Guta'dan tehcir edilen bölge halkına yönelik toplanan 30 ton un, 25 ton makarna, 26 ton su, 13 ton patates-sebze-meyve , 10 ton muhtelif kuru gıda, 1000 koli hijyen paketi (çocuk-kadın pedi, şampuan, sabun vb.), 115 yatak, 50 ranza, 100 adet battaniyeden oluşan 5 TIR'lık yardım malzemesi gönderdiklerini belirten Başkan Çankaya: "Bu yardım organizasyonunda desteklerini esirgemeyen başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere Atatürk Üniversitesi çalışanlarına, VUSLATDER'e, Kocatepe, Sabancı, Necip Fazıl İmam Hatip ve Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip ortaokullarının öğrencilerine, öğretmenlerine ve idarecilerine şükranlarımızı sunarım." diyerek sözlerini tamamladı.

Yardım tırları, yapılan duanın ardından Suriye'ye uğurlandı.