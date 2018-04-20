YYÜ'de ''Van Turizminin Dünü ve Bugünü'' konulu panel

YYÜ Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonunda düzenlenen panele YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, TÜRSAB DAB Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ve YYÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Alleddinoğlu katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, turizmin öneminden ve Van ilinin turizm potansiyelinden bahsederek, "Ölmeden önce mutlaka Van görülmeli" dedi.

Battal, Van turizminin dününün ve bugünün çok etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Şunu sürekli ifade ediyoruz; Van çok farklı ve güzide bir kent. Türkiye'de şehirler değerlendirildiğinde, gruplandırma olursa Van 1. grup veya A grubunda en önemli düzeyde yer alacak bir kent. Ancak bu algıyı biz ne kadar gerçekleştirip dünyaya tanıtabiliyoruz, ülkemize tanıtabiliyoruz. Bunu tartışmamız gerekiyor. Van'ın sahip olduğu bu potansiyelin, bu vizyonun, bu güçlü kökleri çok eskilere dayalı tarihi dokusu ve dünyaya mal olmuş yapısı ile dünyaya tanıtabiliyor muyuz? Bunu başarmak lazım. Bu tür paneller, bunu tartışarak çözümler bulmamıza yardımcı oluyor. Panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Panelde İl Kültür ve Turizm Eski Müdürü İzzet Kütükoğlu, Van turizminin geçmişinden bahsederek eski Van şehrinin ayağa kalkması gerekliliğini vurguladı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Zeki Taştan ise, yurt dışında yeterli tanıtımın yapılmadığı konusuna dikkat çekti.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe de, İranlı turistlerin yaşadığı sıkıntılardan ve kokartsız çalışan rehber sorunlarından bahsettiği konuşmasının ardından Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, gelişen dünya turizmi ve Türkiye'nin bu trendin ne kadar gerisinde kaldığı konusuna değindi.

Panel, soru-cevap kısmı ile sona erdi.