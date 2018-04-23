Nusaybin’de alt yapı ve üst yapı yenileniyor

Nusaybin
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, ilçede ekonomik ömrünü tamamlamış ve yıllardır kullanılan altyapının verimsiz hale gelmesi nedeniyle sürekli olarak su kesintisi ve kanalizasyon sorunları yaşandığını hatırlattı. Başkan Vekili Baysal, bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi ile yaptıkları işbirliği içerisinde ilçenin toplam 250 kilometrelik içme suyu
altyapısı ve 100 kilometrelik kanalizasyon altyapısının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Vekili Ergün Baysal, ayrıca mevcut 5 bin metreküplü su deposunun ise, 15 bin metreküpe çıkartılacağına dikkat çekti. Alt yapı ve üst yapıları zarar gören mahallelerde altyapıyı ve üst yapı yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ergün Baysal, "Nusaybin'de uzun yıllardır kullanılan, insan sağlığı açısından tehlike arz eden temiz içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ve Nusaybin Belediyesi tarafından yapılan ortak çalışmada su ve kanalizasyon hattı yenilecek. İlçenin Kışla ve Yenişehir Mahallesindeki ana hat boru döşeme çalışmaları tamamlanırken, Dicle, Abdulkadir Paşa, Devrim, 8 Mart, Selahaddin Eyyubi ve Yeni Turan Mahallerinde ise çalışmaları sürüyor" diye konuştu. ?DEMİRYOLU PEYZAJ PROJESİ TAMAMLANDI
Tarihi
Berlin-Bağdat Demiryolu'nun Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçen hattında belediye tarafından başlatılan peyzaj çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların yaşam alanlarını arttırmak amacıyla yürütülen Tarihi Demiryolu Peyzaj çalışmalarında toplam bin 200 metre alan boyunca 6-8 metre uzunluğundaki aydınlatma direkleri dekoratif ışıklı motifler kullanılarak, ışıklandırılıp ve 30 metre aralıklarla banklar koyularak çimlendirme çalışmaları yapıldı. Bununla beraber demiryolu çakılları değiştirilerek, alan temizlendi. BELEDİYEDEN ŞEHİTLİKLERE DE RESTORASYON
Nusaybin
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde bulunan tarihi Hamidiye Alayları Şehitliği ile kırsalda bulunan Açıkyol Şehitliği'nin restorasyon çalışmaları yapıldı. Nusaybin Belediyesi, şehitliğe sahip çıkıp gerekli hassasiyeti göstererek hak ettiği muhteviyatına kavuşturdu. BÖLGEDE BİR İLK: ÇÖP TAKSİ
Mardin'in Nusaybin Belediyesi, ilçede daha önce yapılmayan temizlik çalışmalarına hız vermeye başladı
Nusaybin'de
belediye, rutin temizlik çalışmaları kapsamında, durmaksızın vatandaşlara hizmet vermeye ve onlara daha yaşanabilir, temiz bir çevre oluşturmaya gayret ediyor. Bölgede ilk olacak şekilde hayata geçirilen "Çöp Taksi" uygulaması ile vatandaşlarımız diledikleri vakit bize ulaşabiliyor ve çöp sorunundan kurtuluyor. TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kırsal mahallelerde de muhtarlıkların talepleri doğrultusunda çevre düzenleme, hafriyat ve çöp temizleme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar rutin olarak her gün düzenli bir şekilde devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Nusaybin'de Katı Atık Aktarma Tesisi kurularak çöplerin toplanması, taşınması oldukça düşük maliyetlere minimize edildi. Kurulan bu tesis ile çevre sağlığının sağlanması noktasında önemli bir adım atıldı. Cumhuriyet Meydanı
iyileştirme projesi sürüyor
Mardin'in
Nusaybin İlçe merkezinde bulunan ve yıllardır ihmal edilen Cumhuriyet Meydanı'nda, belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni meydan yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında peyzaj alanları, ağaç altı oturma birimleri, yeşil alanlar oluşturulacak. Yol ve kaldırımlar yeniden düzenlenerek, cadde ve meydan ferah bir hale getirilecek. Cumhuriyet meydanı trafiğe kapatılıp zemin bazalt plakalarla kaplanacak ve aydınlatma, peyzaj alanları oluşturularak tören alanına kuru havuz kurulacak. Yeşil alanların oluşturulacağı meydanda oturma banklarının yanı sıra ağaç altı oturma birimleri de eklenecek. ŞEHİT YAKINLARI, GAZİ VE YETİM ÇOCUKLARI UNUTULMADI
Mardin'in
Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Başkan Vekili Ergün Baysal, şehit yakınları, gazi ve yetim çocukları unutmadı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ergün Baysal, farklı günlerde düzenlenen yemek programları ile şehit yakınları, gazi ve yetim çocuklar ile bir araya gelerek yalnız olmadıklarını gösterdi. Düzenlenen programlarda, Baysal, konukları ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Gösterilen ilgi ve sevgiden mutluluklarını gizleyemeyen konuklar, Kaymakam Baysal'a teşekkürlerini iletti. BELEDİYE, KÜLTÜR VE TARİHE SAHİP ÇIKIYOR
Mardin'in
Nusaybin İlçesi'nde belediye, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültür varlıklarına sahip çıkıyor. Dünya'nın ilk üniversitelerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası geçici listesine kabul edilen tarihi Moryakup Kilisesi ve tarihi Zeynelabidin Camisi'nin bulunduğu Zeynelabidin Sokak'ta iyileştirme ve üst yapı çalışmaları DİKA'nın (Dicle Kalkınma Ajansı) destekleri ile tamamlandı. BELEDİYEDEN KADINLARA ANLAMLI DESTEK
Nusaybin
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi tarafından ilçede kadınlarına yönelik bilgilendirme seminerleri, kurslar, geziler vb. etkinlikler düzenlenerek sosyal-kültürel açıdan katkıda bulunuyor. Belediye bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, yaptıkları çalışmaları açılan standlarda sergileme fırsatı da buluyor. NUSAYBİN ŞİMDİ DAHA YEŞİL...
Mardin'in
Nusaybin İlçesi'nde belediye, yaptığı çalışmalar ile ilçeyi her geçen gün güzelleştirmeye devam ediyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Nusaybin yeşillenerek hak ettiği görünüme kavuşuyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan fidan destekleri ile belediye ekipleri var güçleri ile çalışarak Nusaybin'i güzelleştirmeye devam ediyorlar. NUSAYBİN'E SOLAR ŞARJ BANK
Mardin'in
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ergün Baysal'ın talimatlarıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Güneş Enerjisi Projesi kapsamında Nusaybin Devlet Hastanesi, Çarşı Merkezi Durakları, Demiryolu gibi işlek, vatandaşın yoğun olduğu bölgelere olmak üzere; ilk etapta 10 tane çevre dostu teknolojiler olan solar şarj banklar kurması için düğmeye basıldı. Gündüz güneş panelleri sayesinde güneşten aldıkları enerjiyi
havanın kararmasıyla birlikte, enerjisiyle çevreyi aydınlatabilen şarj bankla vatandaşlar, aynı zamanda oturup telefonlarını şarj edebiliyor. 14 KIRSAL MAHALLEYE TAZİYE EVİ
Mardin
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Nusaybin'e bağlı 14 kırsal mahallede taziye evi yapımına başlanıldı. Nusaybin Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü Mardin Büyükşehir Belediyesi ile yerel seçimlerin ardından mahalle statüsüne kavuşan Durakbaşı, Görentepe, Gürün, Kayadibi, Beylik, Günyurdu, Duruca, Eskiyol, Kalecik, Topaçlı, Çatalözü, Turgutlu, Sınırtepe ve Çilesiz mahallelerinde taziye evi yapımına başlandı. 263 metrekare alan üzerinde yapılacak olan taziye evleri, içerisinde taziye salonu, yemekhane, abdesthane, wc, lavabo ve çay ocağı yer alacak.