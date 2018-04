Tarihi kentte, büyük değişim

2018'DE

Huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte tarihi kentte yatırımlar peş peşe geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi , yaklaşık 1.5 yıl gibi kısa bir sürede, alt ve üst yapı sorunlarını büyük oranda çözüme kavuşturdu. Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı Projesi tamamlandığında şehrin trafik sorunu büyük oranda hafifleyecek" dedi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ortaklığında Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı Projesi'nde son aşamaya gelindi. Şehrin trafik sorununu ortadan kaldırmak için temmuz ayında ilk kazması vurulan ve geceli-gündüzlü çalışılan projede, yan perde duvar dökümünün büyük bölümünün tamamlanmasının ardından tavan döşemesi de bitirildi. Kısa süre sonra açılacak kavşak ile şehrin trafik sorunu büyük oranda hafifleyecek. İlk kazma temmuz ayında vuruldu. Göreve geldiği ilk günden itibaren şehrin trafik sorununu bitirmeyi amaçladığını vurgulayan Yaman, "Göreve geldiğimiz 2016 yılı kasım ayından itibaren bu şehrin her noktasına dokunacağımızı söylemiştik. Vatandaşlarımızla birlikte yönettiğimiz şehrimizi en iyi yere getirmek için projelerimizi derhal hayata geçirdik. Şehrimizin en büyük sorunlarında biri olan trafiği rahatlamak için Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı Projesi'nin ilk kazmasını temmuz ayında vurduk" dedi."Her şey Mardinli hemşehrilerimizin rahat ve konforu için" diyen Yaman şöyle devam etti: "Kızıltepe Battı-Çıktı projesinde yan perdelerin beton dökümü tamamlandı. Gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımız battı çıktının tavan döşemesine de bitirdi. Şimdi ise projenin sonuna geldik. Kısa zaman sonra yolu trafiğe açacağız. Bu sayede şehir içinde servis yollarının yükü de hafiflemiş olacak" diye konuştu. Kızıltepe Battı Çıktı Projesi'nin yakın zamanda tamamlanacağını açıklayana Yaman, bu projenin bitmesiyle birlikte 3 yeni köprülü kavşağın daha yapılacağının müjdesini verdi.MardinBüyükşehir Belediyesi 2018'de de proje atağına devam ediyor. 2017'de şehrin alt yapı ve üst yapısının yanında sosyal projeler ile büyük başarılar elde eden Büyükşehir Belediye, 2018'de de mega çalışmalara imza atacak. Kırsal mahallelerin yaşam koşullarının daha iyi olması için de çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye, mahallelerin alt yapı sorunlarını da sona erdirecek. Bu bağlamda kırsal mahallelerde 500 ve üzeri yerleşim alanlarında kanalizasyon, alt yapı ve su sıkıntıları tamamen bitirilecek. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman 2018 yılında MARSKİ ile yatırımların daha da artacağına işaret ederken kırsal mahalleler ile ilgili de müjde verdi. Yaman, "500 nüfusun üzerinde nüfusu olan mahallelerimizin alt yapı su ve kanalizasyon sıkıntısını 2018 yılında bitireceğiz" dedi.Yaman, "Herşey yaşanabilir bir Mardin hedefiyle güzel işler yapmayı sürdürüyoruz. Mardin'de güzel şeyler olmaya devam ediyor. İlimizde görevde olduğumuz süre zarfında tüm kaynaklarımızı son kuruşuna kadar hizmet olarak geri döndürdük. Büyükşehir Belediyemizin personel masrafı sadece yüzde 13'tür. Bu rakam Türkiye'de personel giderleri bakımından en başarılı rakamdır. Biz personel masrafları haricinde harcamalarımızın hepsini şehrimizin güzel geleceği için yaptık. Buna alt yapı çalışmaları da dâhildir. 2017'de ilimizde kanalizasyon ve su sıkıntısının bitmesi için 237 milyon TL yatırım yaptık. 60 milyon Euro yatırım ile de iki devasa arıtma tesisini bitirdik" dedi.MardinBüyükşehir Belediyesi şehrin en büyük eksikliklerinden birisi olan yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında önemli çalışmalar yapıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yeşil bir Mardin hedefiyle çıkılan yolda durmadan çalıştıklarını dile getirirken, "Sarı renginden yeşil rengine dönüşen bir şehir için mücadele ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanıve eşi Emine Erdoğanhimayelerinde başlatılanokuma yazmaseferberliği Mardin'debüyük ilgi gördü.Okuma yazma seferberliğineönemli desteklerdenbirisini ise MardinBüyükşehir Belediyesiverdi. Bu konuda süreklikurslar açan BüyükşehirBelediyesi, 1 yılda 200 kadınınokuma yazma öğrenmesinevesile oldu.MardinValisi veBüyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Şehrimizdeki tarihi çarşı ve sokakları sağlıklaştırarak turizme kazandırıyoruz" dedi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi çarşı ve sokakların turizme kazandırılması çalışmalarına devam ediyor. Şeyh Çabuk Camii-Ulu Camii Doğu Kapısı ile Hasan Ammar Çarşısı'nın ihale ve sözleşmesi tamamlandıMardinValisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde çalmadık kapı bırakmamak adına Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi'ni başlattıklarını söyledi. Yaman, "700 kırsal mahallemizde her haneye konuk olacağız ve ilimizin sorunlarını bitireceğiz" ifadesini kullandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi "mardinmasa" Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi'ne start verdi. Projeyle 700 kırsal mahallede tüm vatandaşlar dinlenecek. Bilimsel bir metotla yapılacak çalışmada hanelerde yaşayanların maddi ve manevi durumları verilerle belirlenerek risk haritaları çıkarılacak. Yapılacak çalışma aynı zamanda gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespiti için de önemli bir rol oynayacak.MardinValisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman şehirde başlattıkları park hamlesine devam ettiklerine değinirken, "Kırsal mahallelerimize 180 yeni park için çalışmalarımız başladı" dedi. Büyükşehir Belediye, çocuk parkları ve nefes alınacak alanlar konusunda hassasiyet ile çalışıyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye, park çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.MardinBüyükşehir Belediyesi parklar konusunda başarılı çalışmalarına devam ediyor. Son bir yılda 220 parkı şehre hediye eden Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin de parklara kavuşmasını sağladı. Şehir merkezlerinde de aktif bir çalışma içinde olan Büyükşehir Belediye, Kamor Parkı ile Mardin'in beklentilerini karşılayacak bir çalışmayı kısa sürede bitirecek. Öte yandan yeşil bir Mardin hedefiyle 2018'de de park yapımları devam edilecek. Bu konuda atılan adımlardan birisi ise Kabala Mahallesi'nde oldu.Sosyalsorumluluk projelerinde çağ atlayan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Genç Kızla Buluşuyor" projesiyle de takdir kazandı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman "İlimizin her mahallesinden gelen kızlarımızla güzel bir sinerji yakaladık" dedi. Genç Kızlar Buluşuyor Projesiyle iki ay içinde 700 mahalleden gelen 960 kız Vali Konağında ağırlandı.Mardin'desömestr tatilinde çocukların daha güzel vakit geçirmeleri amacıyla kurulan buz pisti yoğun ilgi gördü. Bir ayda 11 bin 430 kişinin yararlandığı buz pistinin kapanış töreni de coşkuyla yapıldı. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın yanı sıra kurum müdürleri ve daire başkanları da katıldı. Mardin Valisi/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman, "Şehrimizde son bir yılda çocuklarımız ve öğrencilerimiz için başarılı projeler gerçekleştirdik" dedi.MardinBüyükşehir Belediyesi şehirde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İpek böcekçiliğinin gelişmesi için başlatılan çalışmada somut adımlar atıldı. Verilen eğitimlerin ardından çiftçilere ipek böceğinin yetiştirilmesine imkan tanıyan gerekli malzemeler dağıtıldı. İlk etapta Savur ilçesinde 14 ailenin başladığı proje daha sonra yaygınlaştırılacak. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yerel yönetim olarak desteklerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.Farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barındıran şehir Mardin'de, aralarında tarihi yapıların da bulunduğu cami, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliği için özel ekip kuruldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan 'Mobil Temizlik Ekibi' mobil temizlik aracıyla ibadethaneler, elektrikli süpürge ile temizlendikten sonra halı yıkama kurulama makinesi ile yıkanıyor.Mardin Valisi Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin Büyükşehir Belediyesi "mardinmasa" ile vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyoruz" dediMardinBüyükşehir Belediyesi "mardinmasa" ekipleri bir yıl içinde yaptığı çalışmalar ile gönüllere taht kurdu. "Yanı başınızdayız" sloganıyla harekete eden "mardinmasa" son bir yılda 700 mahallede 177 bin 894 kişiye ulaştı. Öte yandan 15 bin 135 kişi ile "mardinmasa" hizmet binasında görüşülürken 34 bin 350 çağrıya da cevap verildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde "mardinmasa" ile gönüllere dokunuyoruz" dedi. Yaman, "Devletimiz ve hükümetimizin bize verdiği yerel yönetim görevinin akabinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanında sosyal sorumluluklarımızla da önemli çalışmalar yapmaktayız. Vatandaşlarımıza dokunan elimiz olan "mardinmasa" ise bu bağlamda hemşehrilerimizin gönüllerine taht kurmuştur. Her mahallemizde vatandaşlarımızın yanında olan "mardinmasa" mutluluk ekmektedir" şeklinde konuştu. Yaman sözlerini söyle sürdürdü: "Mardin Büyükşehir Belediyesi "mardinmasa" ekipleri vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanında olduğu gibi mutluluklarında ve heyecanlarında da yalnız bırakmamaktadır. Okula giden öğrencilerimizin, vatan görevini ifa edecek askerlerimizin, hacı adaylarımızın, annelik heyecanı yaşayan annelerimizle bizzat görüşerek ulaşılması güç rakamlar elde etmiştir" diye konuştuMardinBüyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Gençlik ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı, kısa bir süre önce hayata geçirdiği meslek eğitim merkezi MARMEK'te kurs vermeye başladı. Mardin'de ilk defa belediye bünyesinde açılan merkezde takı tasarımı, zift çalışması, resim, müzik, ebru, ahşapçılık, tekstil gibi kurslar yer almakta.Futbol, hentbol, voleybol, atletizm, bisiklet ve yüzme sporları konusunda başarıdan başarıya koşan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin sağlam temeller üzerinde büyümesine de fırsat tanıyor. Mardin'de her anlamıyla değişim yaşandığına dikkat çeken Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde vatandaşlarımızın mutluluğunu tesis etmek amacıyla gece gündüz demeden mücadele vermekteyiz." dedi.MardinValisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman bölgenin en büyük gençlik merkezinin hayata geçtiğini dile getirirken, "Açtığımız kurslar ile gençlerimizin kişisel gelişimlerine de katkı veriyoruz" dedi. Merkezden günde 3 bin civarında genç faydalanırken, öğrencilerin abone kayıtları ise artıyor. Gençlik Merkezi gençlerin kişisel gelişimlerine de katkı vermeye devam ediyor.MardinBüyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Funda Arar konseri, düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, kadınların bu özel gününde mutlu olmaları hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde ziyaretler gerçekleştirilirken, pop müziğin önemli isimlerinden birisi olan Funda Arar da kadınlar ile buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yapılan konsere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın yanı sıra on binlerce vatandaş da izledi.Mardin'desanatsal faaliyetlerin artması ve sanat ile şehrin yoğrulmasını hedefleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi sanat akademisi için kolları sıvadı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde sanat en iyi yerlere gelecek" dedi. Daha önce kurulan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ile başarıdan başarıya koşan Mardin Büyükşehir Belediyesi, sanat akademisi için somut adımlar attı. Bu bağlamda yapılması planlanan sanat akademisinin ihalesi gerçekleşti. Merkez için yakında ilk kazma vurulacak.MardinBüyükşehir Belediyesi, ilçelerde ki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların memnuniyetini önceleyen çalışmalarıyla tam not alan belediye, Kızıltepe merkezde görev yapan 16 mahalle muhtarını bir araya getirerek modern 'Kızıltepe Merkez Muhtarlar Ofisi' hayata geçirdi. 16 mahalle muhtarının ayrı ayrı ofisinin bulunduğu merkezde, kırsal mahallede ki muhtarlara hizmet vermek için ayrı bir birim kurulmuş. Kırsal mahalleler ile birlikte yaklaşık 500 bin vatandaşa hizmet verecek ofiste günlük olarak bin vatandaşın resmi işlemi gerçekleştiriliyor.MardinValisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman şehrin güzelleştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, "Nusaybin ilçemizin girişlerine de estetik ve güzellik katıyoruz" dedi. Mardin'e gelen ziyaretçilerin şehrin güzelliğini görmeleri için giriş güzergahlarında yaptığı ağaçlandırma, çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra ilçelerde de önemli işlere imza atılıyor. Nusaybin'de ilçenin girişinde Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen palmiye ağaçları ile vatandaşların beğenisini kazandı.MardinValisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2017'de asfalt çalışmalarında rekor rakamlara ulaşıldığını ifade ederken 2018'de de bu rekoru zirveye taşıyacaklarını söyledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalar ile şehre güzellikler katmaya devam ediyor. Son 1 yıl içinde Mardin Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarıyla da rekorları alt üst etti. 2017'de 350 kilometresi sıcak asfalt 652 kilometresi sathi kaplama olmak üzere 1002 kilometre yolu da şehre kazandırdı.Mardin'inen önemli ulaşım noktalarından biri olan ve Protokol Yolu olarak bilinen Mardin Kızıltepe D-950 Karayolu yeni görünüme kavuşuyor. Mardin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kardeş Belediye Projesi kapsamında hayata geçirilen 'Mardin Kızıltepe Protokol Yolu Orta Refuj Peyzaj Düzenlemesi'nde sona gelindi. Yaklaşık 6 aydır devam eden proje kapsamında yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda ki orta refüje 90 bin metrekare çimin yanı sıra çınar, oya, palmiye, monalyadan oluşan yaklaşık 5 bin fidan dikildi.MardinBüyükşehir Belediyesi yollar konusunda yaptığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. 2017 yılında yollarda rekorlar kıran ve kırsal mahallelerin kaliteli yollar ile tanışmasını sağlayan Büyükşehir Belediye, 2018 yılında yol sorununun bir daha konuşulmaması için adımlar atmayı sürdürüyor. 1000 kilometre sıcak asfaltın kırsal mahalleler ile tanıştırılacağı 2018 yılında şehir merkezinde de yolların istenilen düzeye getirilmesi hedefiyle çalışılıyor. Ana arterlerin hepsinde yapılan çalışmalar beğeni kazanıyor.MardinBüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na alınan 13 araç için program düzenlendi. Vatandaşın rahatı ve huzur için çalışan Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı araç filosuna 8 arasöz yangın söndürme, 2 adet 28 metrelik merdivenli itfaiye, 3 adet 16 tonluk su ikmal aracı olmak üzere toplam 13 araç daha ekledi. Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman, "İtfayimezi 13 aracı hizmete alıyoruz. Son bir senede neredeyse araçların yüzde 50'sini biz aldık" dedi.