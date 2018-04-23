Tarihi kentte, büyük değişim Türkiye’nin tarihi ve kültürü bakımından gözbebeği, Güneydoğu’nun incisi dillerin ve dinlerin kenti Mardin’de belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle büyük bir değişim yaşandı

Giriş Tarihi: 23.4.2018