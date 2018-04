Turizmde başarı 12 aya yayıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mardin'de sağlanan huzur birçok konuda şehre kazanımlar getirdi. Şehirde sağlanan huzurun yanı sıra ulusal ve uluslararası etkinlikler de Mardin'in imajına olumlu katkı sağladı. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi 'nin düzenlediği organizasyonlar ile sağlanan etkin tanıtım hamlesi de gelen ziyaretçi sayısının patlamasına vesile oldu. Öte yandan otel kapanan Mardin'den oteller açılan Mardin'e geçiş sağlanırken, şehre gelen turist lerin otellerde sağladığı doluluk oranları da mutlu etti. Buna göre daha önce yılın belirli aylarında ziyaretçi gelirken, artık yılın her ayında ziyaretçi akını oluştu ve otel doluluk oranları yüzde yüz rakamlarını aştı.Yaman, "İlimiz turizm konusunda kabuğunu kırmış ve rekor rakamlarla ziyaretçi sayısına ulaşmıştır" dedi. Yaman, "Mardin dillerin ve dinlerin bir arada huzur içinde yaşadığı, taşların konuştuğu, medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve geçmişten bugüne bozulmayan dokusuyla örnek bir şehirdir. Buram buram tarih kokan ilimiz yerli ve yabancı turistleri çekmektedir. Maalesef geçtiğimiz yıllarda terör odakları şehrin imajını olumsuz etkilemişti. Fakat devletimizin ve hükümetimizin etkin mücadelesi neticesinde sağlanan huzur ilimize önemli katkılar verdi. Mutlu eden istatistiklerden birisi de turizm konusunda oldu" ifadesini kullandı.2017'deturizm konusunda şehre güzellikler getirdiğine değinen Yaman, "İlimizde sağlanan huzurun yanı sıra bizler de önemli etkinlikler ile şehrimizin ismini duyurduk. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile dikkatleri buraya çektik. Çalışmalar meyvelerini verdi. Geçtiğimiz yıllarda yılın sadece belirli aylarında turist gelirken, bu yıl her ay otellerimiz yüzde yüzün üzerinde bir kapasite ile çalıştı. Esnafımız da bu durumdan en çok kazananlardan birisi oldu. Biz bu ilgiyi daha da arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Gerek organizasyonlar gerekse tarihi Mardin'in değişimi ve güzelleştirilmesi için projelerimiz sürüyor" dedi.?Kasımiye Medresesi lalelerle bir başka güzel Mardin Valisi /Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman , " Tarihi Kasımiye Medresesi 'nin yeni görünümü şehre ayrı bir hava kattı" dedi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, dinlerin, dillerin ve kültürlerin şehrinde değişim devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tarihi mekânları yenileme ve güzelleştirme çalışmalarına bir yenisi ekledi. Tarihi Kasımiye Medresesi'nde yapılan yenileme çalışması sona doğru geldi. Ağaçlandırma, oturma alanlarının yanı sıra ekilen rengârenk lalelerin açması ile tarihi medrese farklı bir havaya büründü. Burada ki alt yapı ve üst yapı düzenlenmesinin yanı sıra yeşillendirme çalışmalarıyla da vatandaşların zamanlarını geçirebilecekleri bir mekân olarak da dizayn ediliyor. Tarihi medreseyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler gördükleri manzaraya hayran kalarak anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyor. Turizmin gözde şehri Mardin'de, tarihi mekânları yenileyerek Mardinli ve misafir olarak gelen vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Yaman, şehirde artık güvenin sağlandığını vatandaşların mutlu ve güler yüzlü olduğunu vurguladı.MardinValisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman kısa süre önce açtıkları Gençlik Merkezi'ne açılmasından kısa bir zaman geçmesine rağmen 7 bin 102 kayıt gerçekleştiğini söyledi. Yaman, "Gençlerimiz için ne kadar güzel bir projeyi hayata geçirdiğimizi bir kez daha anladık" dedi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi kısa süre önce hizmete açıldı. 2 bin 700 metrekarede bölgenin en büyük gençlik merkezi olma özelliğine sahip olan merkeze ise şehirde yaşayan gençler büyük ilgi gösterdi. Birçok farklı etkinliğin gerçekleştirildiği, gençlere kazanımların sağlandığı merkeze kısa bir zaman diliminde 7 bin 102 genç kayıt yaptırdı. Misafir olarak gelenlerin de yoğun ilgi gösterdiği merkezinde aylık 19 bin civarında öğrenci fayda sağlıyor. Konu hakkında bilgi veren Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Gençlerimize değer veriyor ve onlara has projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. Şehirde gençlerin kendilerine verilen değeri hissettiğini dile getiren Yaman, "Bize devletimiz ve hükümetimizce Büyükşehir Belediye görevinin verilmesinin akabinde ilimizde birçok eksikliğin olduğunu gördük. Özellikle gençlerimiz açısından neredeyse hiçbir proje yoktu. Biz gençlerimize değer veren bir yapıda gençlerimizin mutlu olması hedefiyle yola çıktık. 'Gençlik varsa gelecek' var diyerek çalışmalarımıza hemen start verdik" dedi.MardinVali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman, mart, nisan ve mayıs aylarında otellerin dolu olduğunu gelen turistleri, misafirhanelere ve evlere yönlendiklerini aktardı. Mardin'e hâkim olan huzur ve güven ortamı meyvesini vermeye başladı. Bu yılın ilk aylarından itibaren 6 bin 500 yatak kapasiteli oteller doldu. Otel bulamayan turistler, misafirhane ve evlere yönlendirilmeye başlandı. Vali/Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Yaman, "Otellerimiz dolu, gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz." dedi. 6 bin 500 yatak kapasitesinin tamamen dolu olduğunu belirten Yaman, "Bölgede yaşanan bu travmadan ilimizde etkilendi. Daha sonra yapılan şehir operasyonlarında sonra bölgenin huzur haline gelmesi burada ki misafir sayısının artmasında önemli bir etken oldu. Terörle iyi bir mücadele yapıldı. Terörle mücadele yaparken de vatandaşlarla birlik olma süreci devam etti. Gördüğünüz gibi yüzde 300 oranında artan bir turist sayımız oldu. Daha önce eylül ve ekim ayları ile nisan, mayıs aylarında turist gelirdi ancak bu tüm yıla yayılıyor. 2018 yılı içerisinde şubat dolu idi. Nisan, mayıs ayları aynı şekilde dolu. Otellerimiz dolu, gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. Şuan 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu." diye konuştu.