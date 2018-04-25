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’ta 80 bin adet ve soğanı la buluştu

nin ardından bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte çalışma temposunu her geçen gün artıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 15:19
Bayburt’ta 80 bin adet menekşe ve lale soğanı toprakla buluştu

Ekipler şehir merkezi ve anayollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda mevsime uygun olan çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyor.

'taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sonbahar mevsiminde gerçekleştirdiği soğanı ekiminin ardından bahar mevsimine uygun olarak ekimi gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar toplamda 80 bin adet çiçeği la buluşturan ekipler sezon içinde 150 bin adet çiçeği daha toprakla buluşturacak.

Çalışmalar tamamlandığında park ve bahçeler ile orta refüjler renk cümbüşüne sahne olacak.

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Bayburt’ta 80 bin adet menekşe ve lale soğanı toprakla buluştu
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