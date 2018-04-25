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El emeklerini sergilediler

Merkezi ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen iğne oyası kursuna katılan kursiyerler yıl sonu sergisi ile el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 14:14
El emeklerini sergilediler

Merkezi Müdürlüğü ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iğne oyası kursunu tamamlayan kursiyerler yaptıkları eserleri sergilediler. Düzce Belediyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını Düzce Belediye Başkanı Yardımcısı Elif Sezer Cebar, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Çetin ve davetliler yaptı.

Sergi öncesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk dansları topluluğunun öğrencileri hazırladıkları gösterileri sergilediler. Daha sonra açılan sergide yapılan el emeği göz nuru eserler incelendi.

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El emeklerini sergilediler
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