Kadına yönelik şiddet konusunda seminer verildi

İlk olarak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen seminerde Erzincan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerinden sosyal çalışmacı Mervenur Yılmaz tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği" konularında, Sosyolog Merve Kılıç tarafından "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" konularında eğitim verildi.

Erzincan Belediyesi personeline yönelik düzenlenen seminerde Erzincan Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç Dr. Murat Arpacı tarafından "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği", Erzincan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerinden psikolog Büşra Çalık tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ve Erzincan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerinden Sosyolog Merve Kılıç tarafından "Erken Yaşta ve Zorla Evlilik" konularında eğitimler verilddi.

Yapılan bu seminerlerde kadına yönelik şiddet tanımlanarak şiddetin; kadınlar, çocuklar ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgi verilmesinin yanı sıra bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca verilen eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği konusuna, eşitlik, eşitsizlik kavramlarına, erken yaşta ve zorla evlilik konularına ve Erzincan'da ki erken yaşta evlilik istatistiklerine yer verildi.

