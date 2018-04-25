Malazgirt Belediyesi, tiyatro kültürünü ilçede yaygınlaştıracak

Malazgirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen Kedi Organizasyon ve tiyatro topluluğunun oyuncuları tarafından Troller adlı oyun, Malazgirt Kültür Merkezinde sahnelendi. Malazgirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Kınık, ilçede yaşayan yediden yetmişe herkesin tiyatro ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kınık, "İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı, her zaman bu tür sosyal faaliyetlere çok önem verdiğini belirtmek isterim. Troller isimli tiyatro oyunu çocuklarımız tarafından büyük beğeni ile izlenmiştir. Çocuklarımıza erken yaşlarda tiyatro sevgisini aşılamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız tiyatro sevgisinden yoksun büyüdükleri zaman sanal âleme dalıyorlar. İlçemizde bu tür organizasyonlar her daim olacaktır. Belediye Başkan Vekilimiz Kırlı'ya, ilçede yaşayan tüm vatandaşlar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Malazgirt ilçesinde olmaktan son derece onurlu ve gururlu olduklarını dile getiren ise Kedi Organizasyon tiyatro ekibi, "Malazgirt gibi tarihi bir ilçede bulunmaktan son derce mutluyuz. Malazgirt halkı çok şanslı çünkü sosyal etkinliklere çok önem veren bir Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilleri var. Burada yaşayan tüm vatandaşların tiyatroya yoğun ilgi gösterdiklerini gördük, buda bizleri hayli mutlu etti" ifadelerini kullandılar.

Oyunu izlemeye gelen minik öğrenciler, Troller adlı tiyatro oyuna yoğun ilgileri gözlerden kaçmadı.

