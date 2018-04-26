Akçakoca ışıl ışıl oldu

Akçakoca Belediye başkanı Cüneyt Yemenici, Çınar caddesi esnafına verdiği sözü yaz sezonuna girmeden yerine getirdi. Akçakoca yeni bir kimlik kazandırmak için gece gündüz çalışan başkan Yemenici, Yaz aylarında dolup taşan Çınar caddesini ışıklandırarak , caddeye yeni bir hava kazandırdı. Geçmiş yıllarda üvey evlat muamelesi görüyoruz diye belediye yönetimine sitem eden cadde esnafı, yeni uygulama ile belediyeye teşekkür etti.

Yıllardı Çınar caddesinde esnaflık yapan Gökhan Tetik, "Çınar caddesinde yapılan ışıklandırmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz " dedi.

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