- Trabzon
iş çevrelerinde 4 Trabzonlu bakan sevinci
TRABZON (İHA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Kabinede ayrıca Trabzonlu 4 bakanımızın bulunması bize ayrı bir gurur yaşatmıştır. Yeni kabineden beklenen özellikle iş dünyasına yönelik adımları bir an önce atmasıdır" dedi.
TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Küllesiyesi'nde düzenlenen törene de katılan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yeni yapılanmanın ülkedeki istikrar ve güveni daha da güçlendireceğini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabineyi de olumlu buluyoruz. Özellikle siyaset dışından atanan isimlerin alanlarına hakim ve icracı nitelikte olduğunu memnuniyetle gördük. Umarız kendilerinden beklenen reformları da bir an önce hayata geçirirler. İş dünyası olarak yeni kabineden beklentilerimiz piyasayı ve iş camiasını rahatlatıcı adımların bir an önce atılmasıdır" diye konuştu.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yeni kabinede Trabzonlu 4 bakanını yer almasının hem gururunu hem de memnuniyetini yaşadıklarının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Trabzon'a verdiği değer için çok teşekkür ediyoruz. Bakanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Trabzon'da devam eden Türkiye ve şehir için önemli projelerin daha da hızlanarak devam edeceğine inancımız tamdır" şeklinde konuştu.
Başkan Hacısalihoğlu, seçimlerin geride kaldığını da vurgulayarak, "Artık elbirliğiyle Türkiyemizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak için üretmeye ve çalışmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.
(BK-ÖS-Y)
10.07.2018 13:45:19 TSI
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