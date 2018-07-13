Vanlılar İstanbul'da buluşacak

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, yaptığı son toplantıda önemli bir karar aldı. Buna göre 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde İstanbul Yenikapı'da Van Tanıtım Günleri yapılacak. Van Valiliği ile yapılacak işbirliği ile Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı olması nedeniyle düzenlenecek etkinlik, Vanlıları İstanbul'da bir araya getirirken, bölgenin, yemeklerinden oyunlarına, el sanatlarından turistik yerlerine kadar Van'a ait ne varsa A'dan Z'ye tanıtılacak.

İstanbul'da yaşayan Vanlıları bir aray getirecek bu etkinlik, Vanlı olmayanlara da bölgenin tanıtımı açısından önemli orgarizasyon olacak.

Etkinlikte sanatçısından, devletin önemli kademelerinde görev alan bürokratlarına ve iş adamlarına kadar Van şehrinin ileri gelenleri ile buluşacak.

Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar



YÖNETİMDE KİMLER VAR?

İstanbul Kadıköy'de bulunan Van Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Nizamettin Ağar

Bedrettin Gökçenay

Suat Narin

Mehmet Tepe

Hatice Şule Gökırmak

Ceren Kubilay

Oğuzhan Demir

Hasan Aydinç

Hamdullah Sevli

Süleyman Dilmaç

Ekrem Elalmaç