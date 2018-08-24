17 ilçemizle birlikte güçlüyüz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Aldığımız sorumluluk tarihsel bir sorumluluk. Üstlendiğimiz misyon hayati bir misyondur. İnsanımızın yüzünü güldürmek, Samsunumuzu yarınlara hazırlamak ve çocuklarımıza yaşamaktan gurur duyacakları bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız koltuk değil. Hemşerilerimizle muhabbetimiz oluyor ve olmaya devam edecektir. Samsunumuzun önemli gördüğümüz bazı problemleri var. Bunlar için hazırlıklarımızı başlattık. Özellikle ciddi bir trafik problemimiz var. Bu probleme bugün neşter vurmazsak, bu problem çözülemez hale gelecektir. Biz neşteri vuracağız" dedi.

17 İLÇEMİZLE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şöyle devam etti: "Ben hemşerilerimi çok seviyorum. Bu nedenle sevgiyle birlikte yürüyeceğiz. Samsunumuz birlik ve beraberlik, sevgi, dostluk, vefa, kardeşlik ve saygı duygularının hakim olduğu bir şehrimizdir. Samsunumuz 17 ilçesiyle bir ve bütündür. Samsunumuz bu duygularla ileriye gidecektir. Buna hep beraber sahip çıkmalıyız. Kimse Samsunumuzu aşağıya çekemez, çekmemeli. Kimse Samsunumuzun üstünde değildir ve olmamalıdır. Birlikte güçlüyüz. Birlikte başaracağız. Hemşerilerimiz bize inansın ve güvensin. Bu duyguların etrafında kenetlenelim" dedi.

ÇALIŞMAYI ESAS ALIYORUZ

Başkan Zihni Şahin, "Vaktimizi mazeret üreterek geçirmiyoruz. Mazeret kelimesini siyasi literatürden söküp attık. Heyecanı, şevki, dinamizmi olmayanın ve tembel kişilerin en büyük serveti, mazeretleridir. Bizim ise temel yükümlülüğümüz hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve hizmetler üretmek, şehrimize aşkla ve sevgiyle hizmet etmektir. Samsunumuz için aşk, şevk, sevgi ve dinamizm ile çalışıyoruz. Bu anlayış ile çalışmalarımızı sürdürürken koltuklarla değil hemşerilerimizle muhabbetimiz olacak. Aşkımız Samsunumuzdur, sevdamızda Samsunumuzdur. Bu nedenle biz "Önce Samsun'u sevmek" diyoruz. Bununla birlikte sorunları da önceden görerek, ihtiyaçları önceden planlayarak hizmet edeceğiz" diye konuştu.

BİLİM MERKEZİ'NİN TEMELİNİ ATACAĞIZ

Başkan Zihni Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovalarımız var. Samsunumuz bir tarım merkezidir. Tarımı destekleyeceğiz. Tarım Tekno Parkı'nı Samsunumuza kazandıracağız Samsunumuz sağlık, spor, tarım ve lojistik kent hedefleri var. Bu anlamda oldukça mesafe alınmış. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hedeflerin yanına Turizm, Sanayi, Kültür ve Sanat şehri hedeflerimizi de ilave ediyoruz. Bilimi ve planlı çalışmayı esas alacağız. Bilim merkezimizin temelini atacağız. Samsunumuzun bugünü güzeldir. Biz geleceğini daha güzel hale getireceğiz. İnsan merkezli, ortak akıl ile halkımızın içinde olarak sevgiyle ve milletimizle birlikte yürüyeceğiz. 7/24 değil tabiri caizse 7/25 çalışacağız" dedi.