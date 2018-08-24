Vizyoner belediyecilik

SAMSUN
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un ve 17 ilçesinin önceliklerini tespit ettiklerini ifade ederek geleceğe yönelik yapılacak önemli çalışmalar hakkında ise şunları söyledi: "Akıllı Ulaşım Sistemlerini Samsunumuz
ile buluşturuyoruz. Trafik ve otopark konusunu kesinlikle çözeceğiz. Samsunumuzda Kentsel Dönüşüm
'ü başlatıyoruz. Samsunumuzun önemli bir bölümü kentsel dönüşümle yenilenecek. Yeni mahalle olmuş olan köylerimizde ki beton yol çalışmalarını hızlandırdık. Bu çalışmalar devam edecek. 17 İlçemizde ki en önemli problemleri biliyoruz ve kesinlikle çözüyoruz. İşadamlarımız, sanayicilerimiz ile Samsunumuzun ekonomisi için birlikte olacağız. İşsizliği azaltmak için istihdam
ın artırılmasına gayret ediyoruz. Samsunumuz için daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdam sağlamaya çalışacağız. Samsunumuz yatırımcılar için sorunsuz bir şehir olacaktır" dedi.