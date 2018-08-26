2023 hatıra ormanı projesi hayata geçiyor

AK PARTILI Muş
Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği
veya 80. Yıl Hatıra Ormanı diye adlandırılan bölgeye 2023 Hatıra Ormanı Projesi uygulanıyor. Bu yıl çalışmalarının başlatılacağı projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Ağaçlık Köyü'nde toplam 182 bin 106 m2'lik alan üzerine dev bir proje daha hayata geçiriliyor. Muş Belediyesi
ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar sonucunda B tipi mesire alanları statüsüne alınan bölgede 2023 Hatıra Ormanı Projesi uygulanıyor.