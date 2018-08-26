Bulanık’a Hanım Kültür Merkezi

BULANIK'TA
kadınların sosyal refahını yükseltmek adına Zafer Mahallesi'nde Hanım Kültür Merkezi
ni inşa edildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ın talimatıyla 150 m2'lik alana prefabrik modüler ofis, 1 adet çocuk oyun grubu, kamelya ve yeşil alanlar oluşturularak Hanım Kültür Merkezi kuruldu. İlçede hanımların sosyal ve kültürel alanda kendilerini geliştirebileceği mekânlara ihtiyaç duyulması üzerine harabe alanlar temizlenerek hanımların hizmet sunuldu. Çevreye mimari ve estetik yönden değer kazandıran Hanım Kültür Merkezi'nde düzenli olarak sosyal ve kültürel etkinlikler yürütülüyor.