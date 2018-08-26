Çocuklar için yüzme Caddelere sıcak asfalt havuzu yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından yaptırılan havuzlara çocuklar adeta akın ediyor. Gündüz saatlerinde etkili olan sıcaklardan korunmaya çalışan yetişkinler; gölgelikleri, parklardaki ağaç altlarını ve camileri, çocuklar ise belediyenin yaptırdığı havuzları tercih ediyor. Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, havuzların ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi. Malazgirt ilçesinde bugüne kadar yerel yönetimlerin, devletin halka hizmet için gönderdiği paraları hep başka taraflara aktardığını dile getiren Kırlı, artık ilçede hizmet yapmanın zamanı geldiğini kaydetti. Kırlı, "Bugüne kadar belediyeyi yöneten yerel yönetimler, Malazgirt Belediyesini enkaz haline getirmişlerdi. Belediyeyi tam bir borç batağı haline getirmişlerdi. Şimdi yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Devletimiz tarafından vatandaşlara hizmet için gönderilen paralar hep çarçur edilmiş ve bu paralar başka taraflara aktarılmış. Belediyeyi devraldığımız günden beri ilçede birçok yatırıma imza attık. Şimdi de ilçemizdeki çocuklarımızı sevindirmenin zamanı geldi" dedi.