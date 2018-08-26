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"Hoş Geldin Bebek" projesi ile içerisinde malzemesi olan 350 adet doğum seti alınarak dağıtılmak üzere hastane doğum servisine bırakıldı. Varto Kaymakamlığı ve Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerine ve annelerine yardımda bulundu. Kaymakamlık tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında hazırlanan paketler ailelere teslim edildi. Sosyal devlet anlayışının gereği ilçede birçok projeye imza attıklarını ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yeni doğum yapan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal devlet anlayışıyla destekte bulunduklarını söyledi.