Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı

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üç yıl önce uygulamaya başlanan Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm
Projesinde sona gelindi. 715 konut, 115 işyeri ve 1 caminin yapıldığı projenin mevcut çalışmalarının tamamlanması ile hak sahiplerinin yerleştirilmeleri için gerekli çalışmalar başlatıldı. 4 Ocak 2018'de Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile hak sahipleri yeni evlerine kavuştu. Muş
Belediyesi tarafından yakından takip edilen Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, kent merkezinde uygulanan ilk Kentsel Dönüşüm projesi olma özelliğini de taşıyor. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından uygulanan "yerinde kentsel dönüşüm projeleriyle" afetlere karşı riskli, ömrünü tamamlamış yapıların yerine, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan yapılar oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yapmış olduğu çalışmalar sayesinde kentlerin daha modern ve yaşanılabilir hale geldiğini kaydeden Başkan Asya, Muş'ta ilk defa uygulanan bu projenin örnek olmasını arzuladıklarını belirtti. Bu tür projelerle çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini kaydeden Başkan Asya, "Hak sahipleri için kura çekimi yapıldı. Vatandaşlarımız evlerine iş yerlerine kavuştu. Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum" dedi.