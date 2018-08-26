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Anıtı onarıldı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Malazgirt Alparslan Anıtı onarıldı
MALAZGIRT ekibi, yıllardır değişmeyen Heykeli olmak üzere ilçenin birçok noktasında yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştiriyorlar. Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt'in çehresini değiştirmeye ilk önce 'nda başladılar. Buranın peyzaj çalışmaları son aşamaya gelince, yetkililerin yeni rotası 1071 Alparslan heykeli ve çevresi oldu. Malazgirt şehir merkezi başta olmak üzere, birçok noktada çalışmalarını başlatacaklarını belirten Malazgirt Belediyesi ekipleri, ilçenin birçok değişim ve gelişim yaşayacağını söylediler
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Malazgirt Alparslan Anıtı onarıldı
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