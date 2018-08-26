Malazgirt’ten dünyaya birlik mesajı verilecek

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in katılımıyla Malazgirt ilçesinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıl dönümü nedeniyle toplantı yapıldı.

ERDOĞAN: "BİRLİK TABLOSU DÜNYA'YA HAYKIRILACAK"

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, Muş'a geldikleri ekiple, Malazgirt etkinliğinin geçen seneden çok daha düzenli hazırlanması üzerine çalıştıklarını söyledi. Bu yıl Malazgirt'te çok müstesna bir gün yaşayacaklarını, Türkiye'nin birlik tablosunu orada yeniden dünyaya haykıracaklarını vurgulayan Erdoğan, bin yıl önce Malazgirt ile kazanılan zaferin Anadolu'nun kapılarını açtığını anımsattı. Malazgirt'in şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Arap ve ümmetin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu toprakları böylelikle aslında İslam ümmetinin de vatanı oldu. Bizim sancaktarlığımızda Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın dediği "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışı bin yıl önceki ruha yaslanmaktadır. Biz sırtımızı başkaları gibi başka yerlere değil, bu inanca, bu birlik ruhuna yaslıyoruz. Çanakkale'de yaşadığımız ruh Malazgirt'te, Alparslan'ın ordusundaki ruha, Kudüs önlerindeki Selahaddin'in ordusundaki ruha yaslanmaktadır. Türkiye'nin son 15-16 yılda ortaya koyduğu yükseliş, yeniden diriliş ve şahlanış tam da bu ruha dayanmaktadır.

" VALİ: AHLAT MALAZGİRTSİZ OLMAZ

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, Malazgirt'in bundan yaklaşık bin yıl önce Anadolu'nun kapılarının açıldığı yer olduğunu belirtti. O günün süper devletlerinden birisi olarak anılan Bizans'ın "yenilmez" denen ordusunu, 4'te biri büyüklüğündeki orduyla Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydanı'nda yendiğinin altını çizen Vali Yıldırım, "Burada kazanılan zafer Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması anlamında bir adım olmuştur. Anadolu'nun sonraki topraklarının fethinin başlangıcı 1071 Malazgirt'tir. İstanbul, Ankara varsa, Çanakkale Zaferi kazanılmışsa bunun başlangıcı Malazgirt'tir, 1071 yılıdır" diye konuştu