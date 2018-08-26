Muhtar ofisleri ve taksi durakları yapıldı

BULANIK
Belediyesi, yerinden yönetim anlayışı gereği olarak, muhtarların ve taksi şoförlerinin daha verimli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için Kardeş Belediye Keçiören
tarafından, ilçeye 5 adet muhtar ofisi ve 5 adet taksi durağı kazandırıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, hizmet noktasında, kendi ilçe sınırlarının ötesinde toplumcu ve dayanışmacı belediyecilik anlayışıyla, Bulanık
'a desteklerini ve hizmetlerini esirgemeyen Kardeş Belediye Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini söyledi.