Muş üzümü ve lalesini dünyaya tanıtacağız

MUŞ
Fotoğraf Sanatı Derneği'nin yürüttüğü 'Hava, Toprak, Su, Muş
ve Lale-3 projesi devam ediyor. Muş Fotoğraf Sanatı
Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiği 'Hava, Toprak, Su, Muş ve Lale- 3 projesi etkinlikleri sürüyor. Yaklaşık 3 yıldır uygulanan proje kapsamında Muş ve Muş Lalesi
'ni fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştiren Muş Fotoğraf Sanatı Derneği, şimdi de Muş üzümünü uluslararası projeyle dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Proje kapsamında çekilen fotoğrafların kitaplaştırıldığını kaydeden Yalçıner, "Fotoğraflarımızda Muş iline özel ve ait olan lalenin yaşaması ve yaşatılması için bizlerde gelecek nesillere fotoğraflarımızı bırakmak istedik. Lalenin yaşatılması ve geleceğe miras bırakılması için birlikte el ele vererek bu güzel projeyi uyguladık. Projeden sonra çektiğimiz fotoğraflardan lalenin özel yapısını, kırılgan dokusunu, kırmızının yeşile uyumunu, doğanın güzelliğini ve de Muş´un lale ile olan birlikteliğini yansıtmak istedik. Bu bağlamda Doğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile 2 bin adet kitap bastırdık" ifadelerini kullandı.