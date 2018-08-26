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’a kapalı, klimalı ve WİFİ’li duraklar

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Muş’a kapalı, klimalı ve WİFİ’li duraklar
VATANDAŞ odaklı hizmetleri ile başarılı çalışmalara imza atan Ak Partili Belediyesi tarafından modern otobüs durakları dönemi başlatıldı. tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere kapalı otobüs durakları kuruluyor. Yaklaşık 18 metrekarelik kapasiteye sahip duraklarda klima sisteminin yanı sıra bekleme sırasında vatandaşların internetten faydalanmalarını sağlamak için WİFİ uygulaması da bulunuyor. 24 saat kamera ile izlenebilen duraklarda çift girişli otomatik kapı sistemi de yer alıyor.
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Muş’a kapalı, klimalı ve WİFİ’li duraklar
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