Muş’a yeni görünüm

VATANDAŞLARIN
yoğun olarak kullandığı, kentin en işlek caddesi konumunda olan Atatürk Bulvarı-İstasyon Caddesi, Muş
Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile tamamen yenileniyor. Kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı caddede uygulanacak üst yapı projesi ile şehir modern bir görünüme kavuşuyor. Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddelerinde üst yapının çok eski olması, gelişen ilimizin ihtiyacına cevap vermediği ve kentsel görselliğini kaybettiğinden dolayı bahse konu caddelerin üst yapı yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Hazırlanan ve ihale edilen proje ile kentlik bilincinin oluşturulması, görselliğin canlandırılması, engelli vatandaşların engelsiz bir şekilde istediği yerlere ulaşması ve caddeler boyunca peyzaj çalışmalarının yapılması amaçlanıyor. Muş'un çehresini değiştirecek projenin bu yıl tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. Proje ile ilgili bilgi veren AK Partili Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bir şehrin alt yapısı sağlam olmadıkça yapılacak üst yapının kalıcı ve sağlıksız olduğunu söyledi.