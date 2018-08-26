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’ta kamu yatırımları hızla sürüyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Muş’ta kamu yatırımları hızla sürüyor
MUŞ Valisi , kentte yapımı devam eden İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, KYK , Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali, Yeni Muş Şehir Stadyumu ve Hizmet binalarını inceledi. Vali Yıldırım, belediye ve bütün kamu kurumları ile Muş'un daha yaşanılır, daha modern bir hal alması için çalıştıklarını belirterek, "Bugün yapmış olduğumuz incelemelerde vatandaşlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimize, sporcularımıza ve tüm ilimize hizmet sunacak çeşitli alanlarda yapımları devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Şehrimize gelen öğrenciler barınma konusunda sıkıntı yaşarken son derece modern, beş yıldızlı otel standartlarında konaklayabilecekleri yurtlar inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz" dedi.
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Muş’ta kamu yatırımları hızla sürüyor
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