Şehit binbaşı adına çeşme yapıldı

MALAZGIRT'TE
bu güne kadar yapılmış tüm çalışmalar içerisinde yollar devamlı olarak ihmal edilmişti. Zafiyetten kaynaklanan bu ihmal sonucunda, Malazgirt
halkı yollar konusunda sürekli zorluk çekmiş ve bu durumdan dolayı zorluk yaşadı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, kayyum olarak atandığından bu yana Malazgirt için önemli çalışmalara imza atıldı. Ezeli sorun olan yol konusunda Belediye Başkan Vekili Kırlı, çalışmalara aralıksız devam emri verdi. Kırlı, "Çalışmalar kapsamında, şehit Arslan Kulaksız
caddesinde karayolları standartlarında yapılan 20 metre genişliğindeki çift şerit yolumuzun asfalt altı temel malzemesi serilmekte olup, bayrama kadar sıcak asfalt işlemleri tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. Böylelikle belediyemiz sorumluluk sahasında sıcak asfalt yolumuz bulunmazken Şehit Arslan Kulaksız caddesindeki 2 kilometrelik sıcak asfaltımızla; yapılacak olan Malazgirt merkezdeki tüm caddelerin (ihalesi yapılan) sıcak asfalt işlemlerine başlamış bulunmaktayız" dedi. MALAZGIRT
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, hain bir pusuda şehit edilen Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için Malazgirt ilçesinde çeşme yaptırdı. Malazgirt'te terör örgütü PKK
mensuplarınca şehit edilen Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız adına 1071 Zafer Anıtında çeşme yapıldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt ilçesinin unutulmaz kahramanlarından biri olan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız adına yapılan çeşmesinin Malazgirt halkına hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Kırlı, Türkiye
'nin bölünmez bütünlüğü için şehitler verildiğini belirterek, "Çok şükür, uğruna ölen şehitlerimiz olduğu için bu topraklara vatan diyoruz. Biz kesinlikle şehidimizi unutmadık ve adını yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehidimizin adına geçtiğimiz günlerde anıt alanına giden şehitlik yolunun ismini de Şehit Arslan Kulaksız Caddesi olarak değiştirdik. Şehidimizi yaşatmak adına yine anıt alanında kendi adına bir çeşme yaptırdık. Bu toprak şehit kanlarıyla sulanmıştır. Şehitlerimiz sayesinde mukaddes değerlerimiz Kur'an, ezan, bayrağımızı koruyor, millet olarak yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.