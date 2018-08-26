Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Tarihi muş çarşısı yeniden canlandırılıyor

Tarihi çarşısı yeniden canlandırılıyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Tarihi muş çarşısı yeniden canlandırılıyor
MUŞ Belediyesi tarafından 'Tarihi Mekân Aksını Oluşturan Sokakların Sağlıklaştırılması Projesi' başlatılıyor. Proje kapsamında Yukarı çarşı olarak bilinen bölgedeki yapılara tek tip giydirme yapılarak yol ve kaldırımlar tarihi dokuya özgü doğal taşlarla kaplanacak. Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ve teknik personellerle birlikte projenin uygulanacağı , ve Karasu caddelerinde incelemelerde bulundu. Burada bulunan esnafları da ziyaret eden Başkan Asya, kısa sürede yapımına başlanacak proje hakkında onları bilgilendirdi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi muş çarşısı yeniden canlandırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN