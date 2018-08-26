Tarihi muş çarşısı yeniden canlandırılıyor

MUŞ
Belediyesi tarafından 'Tarihi Mekân Aksını Oluşturan Sokakların Sağlıklaştırılması Projesi' başlatılıyor. Proje kapsamında Yukarı çarşı olarak bilinen bölgedeki yapılara tek tip giydirme yapılarak yol ve kaldırımlar tarihi dokuya özgü doğal taşlarla kaplanacak. Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ve teknik personellerle birlikte projenin uygulanacağı Erzurum
, Bitlis
ve Karasu caddelerinde incelemelerde bulundu. Burada bulunan esnafları da ziyaret eden Başkan Asya, kısa sürede yapımına başlanacak proje hakkında onları bilgilendirdi