Varto Belediyesi öğrencilere otobüs hibe etti

VARTO
Belediyesi'ne ait olan ve atıldı durumdaki midibüs, onarıldıktan sonra İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne hibe edildi. Batman
Belediyesi Başkanlığından Varto belediye Başkanlığına daha önceden hibe edilen ve kendi kaderine terk edilen midibüs, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. Midibüsün onarımı yapıldıktan sonra yine bir süre kendi kaderine terk edilen aracı Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından ilçenin 7 mahallesinden gelen öğrencilerin taşınmasına hizmet etmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe etmesinin ardında Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner'e teslim edildi.