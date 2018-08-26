Varto yolları sıcak asfaltla kaplandı

Varto Belediyesi
, başlattığı projelerle ve yürüttüğü çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdi. Yıllardır ihmal edilen yolları asfaltla buluşturan, altyapı konusundaki eksiklikleri gideren belediye, mahallelerde de oyun parkları, sosyal yaşam alanları oluşturarak devletin imkânlarını vatandaşların hizmetini sunuyor. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek ilçedeki cadde ve sokaklarda ilk kez sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Çetin, ilk etapta ilçede yaklaşık 7 kilometre civarında sıcak asfalt yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl Varto'nun hiçbir sorunu kalmayacak" dedi. Varto'da ilk kez sıcak asfaltın döküldüğü mahaller: Kültür mahallesi Belediye lojmanlarından Hürriyet mahallesi
Hazreti Ali Camisine kadar olan 748 metrelik yol. Gümgüm mahallesi Eski Muş
yolu caddesinin 850 metrelik kısmı, Gümgüm mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi 513 metrelik çift şerit yol olmak üzere toplamda 900 metre, Öğretmen evinin alt kısmından giden caddeden Doğanların evinden devam ederek Azkar Petrol'e kadar olan Kızılay
caddesi 387 metrelik kısmı, Gümgüm mahallesi 5. Sokak 158 metre. Gümgüm mahallesi Karanfil sokak 190 metre, Gümgüm mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinden ayrılan 21. sokak 83 metre, Gümgüm Mahallesi Çınarlar caddesi 390 metre, Gümgüm mahallesi sanayi sitesi iç alanın tamamını ile giriş ve çıkışları dahil 700 metre, Kültür mahallesi Lise caddesinin 185 metrelik kısmı, Hürriyet mahallesi Park sokak 207 metre, Hürriyet mahallesi 140 metrelik Mermerciler sokağı, Hürriyet mahallesi Cemevi ile çocuk parkı arasındaki 80 metrelik sokak, Hürriyet mahallesi Sarkan sokak 210 metre, Hürriyet mahallesi Göltepe Afet Konutları'ndaki 59. sokak 320 metre ve Bahçelievler mahallesi ana caddesinin 660 metrelik kısmı olmak üzere toplam 6 bin 962 metre sıcak asfalt kaplama yol yapıldı.